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  • 03.02.2020 10:32
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 10:32

Son dakika: 'ta polis alarma geçti! Sahilde ceset aranıyor...

Son dakika haberine göre İstanbul 'ta denizde bir ceset bulunduğu ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. ve deniz polisi, cesedin görüldüğü ihbar edilen bölgede arama yapıyor.

Beşiktaş'ta polis alarma geçti! Sahilde ceset aranıyor...

, açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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