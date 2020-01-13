Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20) 3 Aralık 2019'da cezaevi firarisi Özgür Arduç, tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Özdemir, ölümünün 40'ıncı gününde anıldı. Lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi.
'TOPARLAYAMADI'
Baba Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik" diye konuştu.
Ceren Özdemir, genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.
Katil Özgür Arduç
'TOPARLAYAMADI'
Baba Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik" diye konuştu.
Ceren Özdemir, genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.
Katil Özgür Arduç
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