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, ölümünün 40’ıncı gününde anıldı, babasının sözleri yürek yaktı: Asla unutulmayacak!

'da cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi , ölümünün 40’ıncı gününde anıldı. Babasının sözleri yürek yaktı: Asla unutulmayacak!

Asla unutulmayacak!
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20) 3 Aralık 2019'da cezaevi firarisi Özgür Arduç, tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Özdemir, ölümünün 40'ıncı gününde anıldı. Lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi.

'TOPARLAYAMADI'
Baba Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik" diye konuştu.


, genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.



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