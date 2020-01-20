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  • 20.01.2020 11:36
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:03

Son dakika: 'in katili 'a ağırlaştırılmış müebbet cezası!

Son dakika haberine göre, 'da üniversite öğrencisi 'i vahşice katleden ve tutuklu yargılanan katil zanlısı , ikinci kez hakim karşısına çıktı. Arduç, , "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporuyla ilgili savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek.'' ifadelerini kullandı. Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.

Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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