Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.01.2020 16:05
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 16:12

’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali...

Üniversite öğrencisi ´i evinin önünde bıçaklayarak öldüren, katil zanlısı Özgür Arduç hakkında karar verildi. Arduç'u 'canavarca hisle adam öldürme suçundan' ağırlaştırmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme katilin cezasında indirim de yapamadı. Tüm ’nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinde kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Olayın ardından Ceren'in günlük notları bulundu.

Ceren’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali...

Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi , evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Ceren'in üniversiteden sınıf arkadaşı sosyal medyada çıkan günlüklerden haberi olduğunu belirterek "Ceren'in çocukluğundan beri tuttuğu günlükleri not defterleri vardı. Yazmayı seven birisiydi. Bu da onlardan sadece biri hem günlük yaşadıklarını hem hayallerini hem planlarını not alırdı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren'e ait olduğunu doğruladı.

CEREN'İN TEK HAYALİ PİYANO ÇALMAK
Öldürülmeden önce gelecek planları için küçük notlar alan Ceren Özdemir hayallerini günlüğüne şu şekilde not almış;

'Piyanoyu çok iyi öğrenmek, İngilizceyi çok iyi öğrenmek, Erasmus ile yurtdışına gitmek, Yüksek lisans yapmak, Oyuncu olmak, tek başına yaşamayı öğrenmek.'



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCeren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri