Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.02.2020 11:29
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:29

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla’da kamyonu arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göne, Yatağan-Milas karayolu Tuzabat Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyonu aynı yönde seyir halinde olan 34 BGK 008 plakalı sürücü Erdal Eren Yılmaz kamyonun sağ tekerine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Erdal Eren Yılmaz, Meriem Yılmaz ve Maya Yılmaz yaralandı.

Sürücü araç içinde sıkışması sonucu itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAraçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri