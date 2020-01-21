Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, deliye yattı. Ama kimseye yutturamadı. Canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı. Cezada indirim de yapılmadı.







ACIMIZ DİNMEYECEK

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç,"Canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim de yapılmadı. Anne Güfer Özdemir, karardan memnun olduklarını söylerken, baba Yılmaz Özdemir ise "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek" dedi.



Ordu'da, takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, evlerinin girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılamasına devam edildi. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, sanık Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz ile ablası Gizem Özdemir'in müşteki olarak yer aldığı duruşmada karar çıktı.







HAKİM: AKLIN YERİNDE

Mahkeme başkanı İbrahim Akbulut, sahtekar davranışlarıyla yırtmaya çalışan insan müsveddesi Özgür Arduç için "Gördüğüm kadarı ile de aklın yerinde" dedi. Mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Sanığı, "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim de yapmadı.



HAMZA ALP







Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Cezadan mutluyuz ama acımız dinmeyecek" dedi.



Twitter;

Buna verilen her ceza azdır. Maalesef kanunlar böyle.

İnsan görünümlü bu canavar, umarım içeride her 24 saati bir yıl gibi geçirir.

Kanunlarımız ağırlaştırılmış müebbet dedi. Allah ailesine sabır versin.

Deli numarası yapan insan müsveddesi...















