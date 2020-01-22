Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversiteli balerin Ceren Özdemir'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. Genç kızın, piyano öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olma hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı.
- Yaşam
- 22.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.