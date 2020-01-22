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Acı hayaller! 'in kahreden notları ortaya çıktı...

'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversiteli balerin 'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. Genç kızın, piyano öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olma hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı.

Acı hayaller
Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversiteli balerin Ceren Özdemir'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. Genç kızın, piyano öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olma hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı.

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