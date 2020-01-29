Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e geçtiğimiz günlerde katılan Selin Hanım adlı yarışmacı 60 bin TL'lik soruda takıldı. "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusuyla karşı karşıya kalan Selin Hanım, 'Cırtımcırt, Pırtımpırt, Tırtımtırt ve Zırtımzırt' şıklarını görünce şaşırdı. Yarışmadan çekildi. Doğru cevap ise Pırtımpırt'tı.







Bu sorunun ardından Pırtımpırt yemeği internette en çok araştırılan kelime olarak zirveye çıktı. Kayseri'de yaşayan Yeşim Aras ise Develi İlçesi'ne özgü olan yemeğe neden Pırtımpırt denildiğini şöyle anlattı: Eskiden üzüm yaprağını koparmaya 'pırtmak' denirmiş. İsmini de bu sözden almış...



TARİFİ:

Kurutulan üzüm yaprağı sıcak su ile ıslatılır. Sonra et kavrulur. Üzerine de soğan ve salça eklenir. Ardından üzüm yaprağı, nohut ve fasulye konularak karıştırılır. Bu karışıma su konulduktan sonra kısık ateşte pişirilir.



Twitter;



Pırtımpırt yemeğini sormuşlar. Develi'min şanı aldı başını gidiyor.



İsmi kadar tadı da farklı olan mükemmel bir yemek.



Canım çekti ekşi ekşi yaaa. Şimdi bir Pırtımpırt iyi giderdi.

