Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru! Jokerlerini kullanmasına rağmen bilemedi...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.