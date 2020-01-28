Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru! Jokerlerini kullanmasına rağmen bilemedi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Jokerlerini kullanmasına rağmen soruyu bilemeyen yarışmacı doğru cevabı duyunca şaşırdı kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
28.01.2020 00:15
- Son Güncelleme: 28.01.2020 00:18
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmışlardır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.
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