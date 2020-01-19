Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'yemek' sorusu...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye yarışmacı Selin Akbaş'a yöneltilen "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusu damga vurdu. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu da soruyu okurken kendini gülmekten alıkoyamadı. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...
19.01.2020 02:33
- Son Güncelleme: 19.01.2020 02:50
Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu da soruyu okurken kendini gülmekten alıkoyamadı. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...
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