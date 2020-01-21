Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Mimar Sinan' sorusu! Bakın cevabı neymiş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 860. yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen Mimar Sinan ile ilgili soru geceye damgasını vurdu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "Hangisi, 1588'de 100 yaşına yakınken vefat eden Mimar Sinan'ın, döneminde eserler verdiği padişahlardan biri değildir?" sorusunun cevabı ne? İşte 'Mimar Sinan' sorusunun cevabı ve 860. yeni bölümden kareler...
21.01.2020 02:05
- Son Güncelleme: 21.01.2020 02:18
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