Kim Milyoner Olmak İster 861. son bölümde 60 bin TL değerindeki Osmanlı sorusu izleyiciyi ikiye böldü!

Kim Milyoner Olmak İster 861. son bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 861. son bölüm ile başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarına yine damga vurdu. Aslen Adanalı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 32 yaşındaki Mustafa Emin Bozdağ, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve şu anda Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Özel bir şirkette sekiz yıldır iç denetçi olarak çalışan Mustafa Bey, 60.000 TL değerindeki "19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda 'İstiva hattı'ndan söz edildiğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?" soruda çekilme kararı aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 861. bölüm soru ve cevapları...

26.01.2020 10:50 - Son Güncelleme: 26.01.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





