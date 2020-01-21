Kim Milyoner Olmak İster son bölümde o soruya joker bile yetmedi! 20 Ocak 2020 soru ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan 860. yeni bölümü yine izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Ekranlardan fırtınalar estiren Kim Milyoner Olmak İster, diğer bir yandan sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

21.01.2020 14:49 - Son Güncelleme: 21.01.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





