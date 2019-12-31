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  • 31.12.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18

sofrası - Yılbaşında ne meze yemek yapılır? ?

sofrası - Yeni yılı kutlayan vatandaşların bir kısmı dışarıda eğlenmeyi tercih ederken, bir kısmı evde ailesi, dostları ile beraber kutlamaya yapıyor. Yılbaşında yapılacak en güzel mezeleri ve yemekleri sizler için derledik. Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıdır hindi. Hele evinize eş dost akrabayı davet ettiyseniz mutlaka pişmesi gerekir. Peki hindiyi nasıl pişirmek gerekir. Bu tamamen size bağlı. Derin bir kaba koyarak fırında tandır da yapabilirsiniz, haşlayabilir ya da kızartabilirsiniz. Takvim.com.tr olarak sizlere tavsiyemiz ise akşam yemeğine hafif bir çorba ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlayın...

2020 Yılbaşı menüsü sayfamızda!

2020 Yılbaşı menüsü sofrası - Yılbaşı yemek menüsü araştırılmaya başlandı. Yılbaşı 2020 yılında da heyecanla karşılanıyor. Yılbaşında ne yemek yapılır? Hindi nasıl yapılır? Yeni yıl yine coşkuyla bekleniyor. 2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geldi. Yılbaşında yapılacak en güzel mezeleri ve yemekleri sizler için derledik. Bu sofrada yemeklerin lezzetli olmasının yanı sıra sunumu da çok önemlidir. Özenle hazırlanmış bir sofra, misafirlerin karınlarından önce gözlerinin doymasını sağlar. Yılbaşına özel, kırmızı konseptli bir masa hazırlamanız misafirleriniz tarafından çok beğenilecektir. Yılbaşı yemek menüsüne başlangıç olarak çorba ile başlayabilirsiniz.

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