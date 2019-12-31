O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşı konuklarının kimler olacağı merakla bekleniyordu. Yayınlanan fragmanlar sonrası hangi isimlerin katılacağı belli oldu. Her yıl yılbaşına özel program ile izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye'ye bu yıl hangi ünlülerin katılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, O Ses Türkiye'ye bu yıl hangi ünlüler katılacak? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 konukları ve fragmanı...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2020 KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşı özel programına katılacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye'nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.

O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak.