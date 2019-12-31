2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'de başladı. 80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaraları belli oldu.
80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU
1358490
8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR
9976216
2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI HANGİLERİ?
Milli Piyango amorti numaraları yapılan çekilişlerin ardından 4 ve 8 oldu.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
Çekiliş sonuçları açıklanmaya başladığında ikramiye kazanan numaraları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Çekiliş tamamlandıktan sonra ise bilet numaranızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz haberimizin içeriğinden Milli Piyango çekilişinin tüm ikramiye bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Yılbaşı özel çekilişi, bütün çekilişlerde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.
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