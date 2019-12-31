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  • 31.12.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:53

sonuçları açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama takvim.com.tr'de

'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş büyük umutlarla Milli Piyango biletlerini aldı ve sonuçlara kilitlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı ve 21.00'de tamamlanacak. Böylelikle, 80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve diğer alt ikramiyeleri kazananlar belli olacak. Peki, Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Pİyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize saatler kala yılbaşı ikramiyesini kazanabilmek umuduyla biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon olarak belirlendi. Peki, 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'de başladı. 80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaraları belli oldu.

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU
1358490

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR
9976216

2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI HANGİLERİ?
Milli Piyango amorti numaraları yapılan çekilişlerin ardından 4 ve 8 oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Çekiliş sonuçları açıklanmaya başladığında ikramiye kazanan numaraları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Çekiliş tamamlandıktan sonra ise bilet numaranızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz haberimizin içeriğinden Milli Piyango çekilişinin tüm ikramiye bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı özel çekilişi, bütün çekilişlerde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

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