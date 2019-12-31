2020'e girmek için artık saatler kaldı. 2019'u geride bırakırken 2020 büyük coşkuyla karşılanacak. Binlerce kişi sevdiklerinin yeni yıl mesajlarını kutlamak için güzel resimli mesajları arıyor. İşte yeni yıl güncel mesajlar takvim.com.tr'de. Yılbaşı ve Noel aynı şey değildir. Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık esas alınarak kutlanılan Hristiyan bayramıdır. Aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, ya da Milat Yontusu olarak da adlandırılır. 2020 yılı bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Umarız bu yıl sevinci bol bir yıl geçiririz. Yeni yıla girilirken bir yılbaşı geleneği olan hediyeleşmek ve güzel duyguları birbirine iletmek bu yıl da yılbaşının vazgeçilmezleri olacaktır. İşte en yeni ve orjinal 2020 yılbaşı mesajları...

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