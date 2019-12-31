2020 Milli Piyango çekilişi saat 15.00'de başlayacak. Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayaliyle biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı özel çekilişinde en çok merak edilenlerden biri de amorti numaraları. Son 10 yılda çıkan amorti numaraları sizler için hazırladık. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Amorti nedir? 2020 amorti numaraları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AMORTİ NEDİR? NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

2020 AMORTİ NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek.

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