TV'de bugün neler var? sorusu yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. O Ses Türkiye, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla ekanlara gelecek. TV'lerin yılbaşı programları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Yayıncı kuruluşlar tarafından bugünkü yayın akışı bilgisi paylaşıldı. Peki, TV'de bugün neler var? Yılbaşı akşamı TV programları neler? İşte 31 Aralık atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı...

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00

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