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  • 12.12.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:11

Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme!

'da 20 yaşındaki 'i öldüren cani hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanacağı, katil zanlısının ise duruşmalara cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacağı öğrenildi.

Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme!

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi , 3 Aralık akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

DURUŞMAYA GÖTÜRÜLMEYECEK
Edinilen bilgilere göre, Ordu Cumhuryet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu 'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.

Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak.

BARO BAŞKANI CEREN'İN AİLESİ'NİN AVUKATI
Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren'in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi.

Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç'a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.

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