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Ceren’in katili , cezaevinde bileklerini kesip, a kalkıştı!

’in katili , cezaevinde bileklerini kesip, a kalkıştı. Gardiyanlar tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta cezaevi firarisi Özgür Arduç'un saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan genç kız kurtarılamadı. Tüyler ürperten in ertesi günü yakalanan katil, 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçundan tutuklandı. Psikopat, Cezaevi'ne yollanacaktı. Ancak uygun cezaevi şartları olmadığı için buraya alınmadı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne yollandı. Ancak suç makinası, burada da rahat durmadı. Dün tuvaletteki fayansları kırdı. Bu parçalarla da bileklerini kesip, a kalkıştı. Gardiyanlar tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen canavar, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine yollandı.


ZIPKIN ÇALMAK İSTEMİŞ
Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı. Av bayisine giren katil, ürünleri yakından inceliyor. Fiyatları hakkında bilgi alıyor. Zıpkını çalacak fırsat bulamayınca da dükkandan ayrılıyor.




Cinayetten bir gün önce de bir güvenlik görevlisinden para, yakalanmadan önce ise bir lokantacıdan çorba istiyor...



Zıpkınları inceleyen katil, dikkat çekmemek için gülümsüyor.

Ceren, başına geleceklerden habersiz bir şekilde bale kursundan çıkıp evine yürüyor.




KAHRAMAN ESNAFA PLAKET
Katili yakalayan Alpay Taşçı'ya Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara tarafından, esnaflar adına plaket takdim edildi. Taşçı, "Böyle üzücü bir olayla gündeme gelmek istemezdim. Bu plaketi hayatını kaybeden kardeşim ve bütün kadınlar adına alıyorum" dedi.




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