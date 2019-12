3 Aralık'ta evinin girişinde cezaevi firarisitarafından bıçaklanarak öldürülen balerin'in kabri, ziyaretçi akınına uğruyor... Ceren'in kabrine giden arkadaşları, yakınları ve sevenleri dua ediyor, mezara not ve çiçekler bırakıyor. Kent dışından genç kızın kabrini ziyarete gelenler ise Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaşıyor. Ceren Özdemir 'in mezarına çiçek bırakıp, dua eden arkadaşı Hakan Gedik, "Ceren bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Bir gecede arkadaşımızın canına kıydılar. Çok üzgünüz. Ceren çok pozitif bir insandı ve hep neşeli olurdu. Arkadaşlarıyla hep uyum içerisinde olan bir insandı. Keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı" dedi. Yücel Köken de "Hayata bakış açısı çok farklıydı.Arkadaşımızı katlettiler. Duygularımızı anlatamıyoruz. Bugün elimizden sadece dua etmek geliyor. Şimdiden arkadaşımızı çok özlüyoruz." diye konuştu.Ceren'in mezarına çok sayıda çiçek ve not bırakıldı...Cinayetin ertesi günü bir esnaf tarafından yakalanan Arduç, ekip otosuna bindiğinde iki polisi bıçaklamıştı. Memurların tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.