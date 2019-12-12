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  • 12.12.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58

'da rezidansta dehşet! Valizden kadın cesedi çıktı...

'deki lüks rezidansta bir valiz içinde 30 yaşındaki bir kadına ait ceset bulundu. Korkunç olay katil zanlısı müteahhidin polise teslim olup cinayeti itiraf etmesiyle ortaya çıktı.

İstanbul'da dehşet! Valizden kadın cesedi çıktı...

Korkunç olay, Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta yaşandı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisimle vurarak ölümüne sebep oldu.

Abdulselam G. Mengü'yü öldürdükten sonra cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise giderek teslim oldu.

Didem Mengü'nün cenazesi Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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