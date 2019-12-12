Korkunç olay, Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta yaşandı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisimle vurarak ölümüne sebep oldu.

Abdulselam G. Mengü'yü öldürdükten sonra cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise giderek teslim oldu.

Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.





