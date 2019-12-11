Bugünkü
Takvim

En acı buluşma! 'ın ailesi ’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

’ın ailesi, ’da ’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özgecan'ın anne ve babası, Ceren'e kendi evlatları gibi üzüldüklerini belirterek ‘idam’ istedi.

En acı buluşma
Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan, 'ya giderek 'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir'e başsağlığı diledi. Anne Aslan, "Olayı ilk duyduğum andan itibaren çok ağladım. Bizler yaşayan ölüyüz. Bir an önce bu konuya el atılmalı, başka yavruların canı yanmasın. İdamın getirilmesini istiyorum" dedi.



Ceren Özdemir



Özgecan Aslan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEn acı buluşma! Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri