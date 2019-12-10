Özgecan Aslan’ın ailesinden Ceren Özdemir’in ailesine ziyaret! İdam istediler

"İdama karşıydım ama idam gelmesini istiyorum"

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, bu tür olaylarda özel şartlar içeren idam gelmesini temenni ettiklerini ifade ederek, "Ben önceden idama karşıydım ama şu anda özel şartlar içeren idam gelmesini düşünüyor ve istiyorum. Bu sadece bu tür cinayetlerde idam gelebilir, özel şartları ve koşulları olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki, devletin bu kadar sorununun ve probleminin içerisinden bu tür sorunlar artık 21. yüzyılda kalmamalı. Cumhurbaşkanımız da zaten kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtmişti. Bu bir insanlık suçu, insanlık suçu olan bir eylemin ülkenin birinci derecede gündeminde olması gerekiyor. Bizim suçumuz ve günahımız yok" şeklinde konuştu.