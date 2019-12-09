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  • 09.12.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20

'in katili 'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! ten önce zıpkın çalmak için...

'da 20 yaşındaki 'i hayattan koparan cani 'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Arduç, ten 4 saat önce zıpkın çalmak için av malzemeleri satan bir dükkana girmiş. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altın ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan , ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası 'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
in ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Arduç, güvenlik gerekçesiyle Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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