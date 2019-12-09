Son dakika: Ceren Özdemir'in cinayetten 5 dakika önceki son görüntüsü | Video 09.12.2019 16:01

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir ikamet ettiği evinin önünde Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak vahşice katledildi. Ceren Özdemir’in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber’in ulaştığı 3 ayrı görüntüde Ceren’in son anları kameralara yansıdı. Görüntülerden bir tanesinde Ceren alışveriş merkezinden çıkıyor ve bale eğitimi verdiği yere gidiyor. İkinci görüntüde ise cinayete kurban gitmeden 15 dakika önce bale eğitimi verdiği yerden geçiyor. Son görüntü de cinayete kurban gitmeden 5 dakika öncesine ait. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.