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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:46

şiirleri ve anlamları -

ile ilgili şiirler! Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.İslam alemi büyük bir heyecanla Mevlid Kandili'ni bekliyorlar. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in olması nedeniyle Müslüman dünyası için önemli. İşte Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! 2019 kandil şiirleri

Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! İslam alemi Mevlid Kandili'ni idrak etmeye hazırlanıyorlar. Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğduğu Hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlid Kandili'ne az bir zaman kala şiirler araştırılmaya başlandı. Mevlid Kandili ile ilgili şiirler! Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu arada kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. İşte Mevlid Kandili şiirleri ve tüm detaylar

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır.

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