Mevlid Kandili, bugün tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Son derece önemli olan Mevlid Kandili'nde vatandaşlar sevdiklerine, yakınlarına ve akrabalarına kandil mesajı gönderebilmek için Mevlid Kandili sözleri ve mesajları hakkında araştırmalar yapıyor. Sizin için birbirinden güzel ve anlamlı kandil ve cuma mesajlarını sayfamızın içinde derledik. İşte en güzel kandil mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.