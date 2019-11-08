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  • 08.11.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53

resimli mesajları ve sözleri! Kısa, anlamlı ve güzel burada bulunuyor

Bugün İslam alemi tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olan idrak ediliyor. Bu kapsamda günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar son derece önemli olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli günü dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek güne özel en güzel cuma ve kandil mesajlarını sayfamızda derledik.

Mevlid Kandili, bugün tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Son derece önemli olan Mevlid Kandili'nde vatandaşlar sevdiklerine, yakınlarına ve akrabalarına kandil mesajı gönderebilmek için Mevlid Kandili sözleri ve mesajları hakkında araştırmalar yapıyor. Sizin için birbirinden güzel ve anlamlı kandil ve cuma mesajlarını sayfamızın içinde derledik. İşte en güzel kandil mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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