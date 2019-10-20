Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de ise Finlandiya formülü önde. Nafakada erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanlara kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsıyor. İşte 21 Ekim Meclis gündeminin detayları.. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

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