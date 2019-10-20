Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.10.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 16:40

'den açıklama Af, , ek gösterge, , ve ...

Af, , , , ve ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminden düşmüyor. Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Ekim ayının sonunda Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Bu bağlamda Meclis'in ilk işi "u ve Strateji Belgesi" olacak. Ayrıca süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2'inci ve 3'üncü yargı paketinde yer verilecek. Nafaka ve erken evlilik  konuları  2'inci ve 3'üncü paketlerde gündeme gelecek. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde 'a gelmesi hedefleniyor.

Ak Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de ise Finlandiya formülü önde. Nafakada erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanlara kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsıyor. İşte 21 Ekim Meclis gündeminin detayları.. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAk Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge, taşeron işçi, EYT ve 3600 ek gösterge...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri