4/D'li Taşeron işçi için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçi maaş zam oranı sorusu çokça merak ediliyor. Belediye ve taşeron işçilerine yapılacak zamlar maaş durumlarına göre farklı farklı olacak.Asgari ücret ile çalışan işçiye 792 TL ödeme yapılacak. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak.

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