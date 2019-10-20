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  • 21.10.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:49

Belediye ve lere ne kadar yapılacak? İşte tediye ve tarihi

işçilerin ları ve leri oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi ler kamu kurumlarında kadroya alındıktan sonra hakları iyileştirildi. 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Ancak sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere 2020 Ekim ayında belediyede çalışan işçilere ise 2020 Haziran'a kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak.

Belediye ve Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

4/D'li Taşeron işçi için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçi maaş zam oranı sorusu çokça merak ediliyor. Belediye ve taşeron işçilerine yapılacak zamlar maaş durumlarına göre farklı farklı olacak.Asgari ücret ile çalışan işçiye 792 TL ödeme yapılacak. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak.

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