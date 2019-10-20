21 Ekim af yasası son dakika: Genel af ne zaman gelecek ve af ve ceza indirimi en son haberleri Türkiye'nin gündeminde. İkinci yargı paketi
ile ilgili gelişmeler af bekleyen on binleri oldukça umutlandırdı. İkinci yargı paketi ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak.
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İKİNCİ YARGI PAKETİ ÇIKIŞ TARİHİ
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.
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Sakın kimseye Af verilmesin yoksa suçlar daha da çok artar. Cezalar daha da arttırıl sın ben İDAM İstiyorum. CAN YAKAN LARIN AYNEN CANI YANSIN.
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