EYT erken emeklilik başvuru şartları nedir? EYT'li olmayanlar nasıl erken emekli olabilir?

Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.