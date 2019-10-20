EYT erken emeklilik başvuru şartları nedir? EYT'li olmayanlar nasıl erken emekli olabilir?
Ülkemizde çalışan milyonlar erken emeklilik hayalleri kuruyor. Bu bağlamda erken emekli olmak istiyorlar. Bilindiği gibi EYT şuan gündemde, fakat EYT'li olmadan da erken emekli olma yolları var takvim.com.tr oarak bunu sizler için derledik. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde 6 milyon vatandaşın EYT'li olduğu ve hükümetten gelecek EYT müjdesini dört gözle beklediği biliniyor. Peki, yıpranma hakkı nedir? Askerlik borçlanması nasıl kullanılır? Doğum borçlanması kaç çocuğa kadar kullanılabilir? Erken emeklilik şartları neler?
Erken emeklilik ile ilgili yöntemler gün aşırı aranıyor. EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, yaşa takılanlar olası düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istiyor. Yaş akdini dolduran ancak prim eksiği olanlar ise EYT kapsamına girmiyor. EYT kapsamına girmeyenler için de borçlanma yöntemi ile erken emeklilik mümkün. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması prim eksiğini tamamlamanın yolu olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıpranma hakkı da erken emeklilik kapısını aralıyor. Peki, doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması kaç yıl? İşte erken emeklilik yolları...
Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.
YIPRANMA HAKKI NEDİR?
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.