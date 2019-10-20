Taşeron İşçi – Yüksek Hakem Kurulunun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 Ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 Haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Ayrıca ilave tediyeler maaş durumuna göre farklılık gösterecektir. İşte 2019 KHK'lı taşeron tediye ödeme tarihleri! 4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı ne olacak?

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