Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ve askeri ücretli çalışan kıdem tazminatı hesaplamalarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak önemli bir haber hazırladık. Hakem heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın revize ederek sunduğu son teklifi geçerli sayarak 2020 yılında memur ve memur emeklilerine 4 4 zam yaptı. Heyet, enflasyon farkı oluşması durumunda maaşlara yansıtılacağını da bildirdi. Kararın ardından kıdem tazminatının 2020'den itibaren uygulanacak tavan değeri de belli oldu. Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...



09.10.2019 13:15 - Son Güncelleme: 09.10.2019 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





