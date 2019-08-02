Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Kurban Bayramı 'na yaklaşılıyor. 11 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Kurban Bayramı'na geri sayım yapılırken kurbanlık hazırlıklarına başlandı. Kurbanlıkların kredi kartı ile alınıp alınamayacağı ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Taksit ile alınır mı? Detaylar haberimizde... Kurban Allah'a yakınlaşma niyetiyle yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesiyle gerçekleşir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yoluyla da gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal mülkiyete geçtiğine göre bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir engel yok.
Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak caiz mi, değil mi?
Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık satışlara başladı. Kurban alacaklar ise bazı konuları merakla araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak caiz mi, değil mi? İşte cevabı
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