Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Kurban Bayramı 'na yaklaşılıyor. 11 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Kurban Bayramı'na geri sayım yapılırken kurbanlık hazırlıklarına başlandı. Kurbanlıkların kredi kartı ile alınıp alınamayacağı ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Taksit ile alınır mı? Detaylar haberimizde... Kurban Allah'a yakınlaşma niyetiyle yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesiyle gerçekleşir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yoluyla da gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal mülkiyete geçtiğine göre bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir engel yok.