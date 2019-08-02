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  • 02.08.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:04

Son dakika: 'ta , diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Son dakika haberine göre 'ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli rüzgar minibüs devirdi: 6 yaralı
Mahir Şaran, yönetimindeki 36 S 0094 plakalı servis minibüsüyle 'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Minibüs, - yolu Vericiler mevkisinde, nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi.



Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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