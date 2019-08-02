Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin artması nedeniyle sigara fiyatları arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. İnternette sigaraya zam mı gelecek sorusu bu nedenle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Temmuz ayının başında bazı sigara markalarına zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı.

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. Bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte yeni sigara fiyat listesi...

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