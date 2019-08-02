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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 00:42

ya zam gelecek mi? İşte 2 Ağustos

ya zam gelecek mi? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. geldiğine dair söylentilerin artmasıyla birlikte sigara tiryakileri güncel sigara fiyat listesini araştırmaya başladı. Bu söylentilerin ardından arama motorlarında "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin artması nedeniyle sigara fiyatları arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. İnternette sigaraya zam mı gelecek sorusu bu nedenle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Temmuz ayının başında bazı sigara markalarına zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı.

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. Bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte yeni sigara fiyat listesi...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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