2019 yılı kurban bayramına artık az bir süre kala büyük marketlerde kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başladı. Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu bağlamda kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında. Kesim yerleri ile birlikte hizmet veren Carrefoursa'da kurbanlık fiyatlarında kredi kartına taksit imkanı var. En az 20 kilo kemiksiz et veren kurbanlık dananın bir hisse fiyatı 1.395 ile 1.445 lira arasında değişiyor. Kıvırcık koçun fiyatı 1.395 lira, karaman koç kurbanlık fiyatı ise 1.345 lira. İşte Carrefoursa kurbanlık fiyatları ve Carrefoursa küçükbaş ücretleri.