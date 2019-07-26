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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 14:41

2019! Koç ve büyükbaş fiyatları....

Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "kurban fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Kurban Bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık canlı kilo fiyatı 2019! Koç ve büyükbaş fiyatları....

2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurban fiyatları hakkında araştırmalara devam ediliyor. Maliyetlerin artmasına rağmen kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, 2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar oldu? Kurbanlık canlı kilo fiyatı 2019! Bayrama az bir zaman kala kurban hazırlıkları başladı. Kurbanlık fiyatları ise gündemde araştırılmaya başlandı. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan canlı kilogram fiyatları ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki kurbanlık canlı fiyatları nedir?

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