Kurban bayramına çok az bir süre kala kurbanlık fiyatları yanında vakıflarda araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 tarihinde başlamış olacak. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ise kurban bağış kurumları ve fiyatları merak edilmeye başlandı. Yardım vakıfları, vekaleten kurban bağışı bedellerini açıkladı. Peki Mehmetçik Vakfı kurbanlık 2019 bağış fiyatları nedir? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.