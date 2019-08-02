Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 11:17

Son dakika: 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Tatil birleşecek mi?

'na yaklaşık bir hafta kaldı. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılmıştı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? ?

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Tatil birleşecek mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri