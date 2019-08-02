Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.