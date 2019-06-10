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  • 10.06.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:49

son dakika haberleri! 10 Haziran , ?

Türkiye'nin ayağa kalktığı vahşeti ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Bu arada bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor. Peki Ecrin bebeğin katili son dakika üvey amcası mı? Minik Ecrin son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda

Ecrin bebek son dakika haberleri! 10 Haziran Müge Anlı Ecrin bebek katili kim, Ecrin olayı son durum nedir? Ecrin bebek son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Müge Anlı Ecrin bebek olayında son durum nedir? ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı heyecanla takip ediliyor. Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçmişti. 1.5 yaşındaki Ecrin'den 22 gündür haber alınamıyordu. 27 Mayıs'ta Ecrin ile ilgili acı haber geldi. Küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu. Peki Ecrin'in katili kim? Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Ecrin bebek olayı ile ilgili son durumu haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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