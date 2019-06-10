Ecrin bebek son dakika haberleri! 10 Haziran Müge Anlı Ecrin bebek katili kim, Ecrin olayı son durum nedir? Ecrin bebek son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Müge Anlı Ecrin bebek olayında son durum nedir? ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı heyecanla takip ediliyor. Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçmişti. 1.5 yaşındaki Ecrin'den 22 gündür haber alınamıyordu. 27 Mayıs'ta Ecrin ile ilgili acı haber geldi. Küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu. Peki Ecrin'in katili kim? Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Ecrin bebek olayı ile ilgili son durumu haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.