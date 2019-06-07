Müge Anlı canlı yayında Ecrin olayı hakkında son dakika gelişmesi! Islak mendille...
7 Mayıs tarihinde Samsun Vezirköprü'de ortadan kaybolmuştu minik Ecrin Kurnaz. 27 Mayıs'ta ise tüm Türkiye'yi yasan boğan o haber geldi. Türkiye günlerdir 'Ecrin Kurnaz'a ne oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. Bir yanda telefonunda cinsel içerikli aramalara bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, bir yanda köpeklerinin Ecrin'e zarar verdiği iddia edilen komşu Muhamet Yahşi, diğer bir yanda da eşinin yeğeni ile birlikte olan anne Sevcan Kurnaz... İşte tüm bu karmaşanın içerisinde Müge Anlı ve ekibi 'Ecrin Kurnaz'ın katili mi?' aydınlatmaya çalışıyor. Müge Anlı 7 Haziran canlı yayınında şoke eden bir detay yine gündeme geldi. İşte Müge Anlı 7 Haziran son bölümde yaşananlar ve son dakika gelişmeleri...
07.06.2019 13:44
- Son Güncelleme: 07.06.2019 13:58
Bu ağız dalaşı sonrası parkta bulunanlar patronlarına haber verdi ve kavga çıktı. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.
'YAŞANANLARDAN ÇOK ETKİLENDİM'
Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
DİĞER GALERİLER