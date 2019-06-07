Müge Anlı canlı yayında Ecrin olayı hakkında son dakika gelişmesi! Islak mendille...

Bu ağız dalaşı sonrası parkta bulunanlar patronlarına haber verdi ve kavga çıktı. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.

'YAŞANANLARDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.