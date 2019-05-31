Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi de tarandı. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

DERE YATAĞI TARANIYOR

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ecrinin ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı.

Kemikler, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine alanda yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ecrin'in dün ayakkabısının bulunduğu dere yatağında bugün de aramalar sürdürüldü. AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile askerler bölgeyi karış karış taradı.