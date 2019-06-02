Müge Anlı Ecrin bebek hakkında korkunç detayı ortaya çıkardı! Ecrin bebeğin katili... Ecrin bebek bulundu mu?

ECRİN BEBEK OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI?

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinden 1.5 - 6 kilometre uzağında bulunan ormanlık alanda Ecrin'e ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp' a gönderildi. Ceset parçalarının bulunduğuı bölgede bir de küçük çocuk ayakkabısı ve elbise parçaları bulundu. Aile, bulunan ayakkabı ve elbise parçasının Ecrin bebeğe ait olduğunu teşhis etti. Türkiye'nin gözü kulağı Adli Tıp'tan gelecek rapordayken ilginç bir gelişme yaşandı!