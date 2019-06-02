Müge Anlı Ecrin bebek hakkında korkunç detayı ortaya çıkardı! Ecrin bebeğin katili... Ecrin bebek bulundu mu?
Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili o detayı kaçırmadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebekle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan Ecrin bebek bulundu mu? Bölgede yapılan arama çalışmalarında bulunan parçalanmış kemik parçaları Ecrin'e mi ait? Ecrin'in otopsi raporu çıktı mı? Türkiye'nin cevabını merak ettiği bu sorularla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detayında!
Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebekle ilgili yaşanan gelişme karşısında şok oldu. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Türkiye'nin merak ettiği olayda son durum nedir? Müge Anlı'daki Ecrin bebek bulundu mu? İşte Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!
SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ - MÜGE ANLI ORTAYA ÇIKARDI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ECRİN BEBEK OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI?
1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinden 1.5 - 6 kilometre uzağında bulunan ormanlık alanda Ecrin'e ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp' a gönderildi. Ceset parçalarının bulunduğuı bölgede bir de küçük çocuk ayakkabısı ve elbise parçaları bulundu. Aile, bulunan ayakkabı ve elbise parçasının Ecrin bebeğe ait olduğunu teşhis etti. Türkiye'nin gözü kulağı Adli Tıp'tan gelecek rapordayken ilginç bir gelişme yaşandı!
Ecrin bebeğin kaybolduğu gün, Özkan Kurnaz'ı traktörüne binerken gören görgü tanığı komşu Muhammet Yahşi, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Muhammet Yahşi, Ecrin bebeğin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Köpeklerinin Özkan'ın traktörüne havladığını ve ardından bir çığlık sesi duyduğunu belirten Muhammet Yahşi'nin anlattıklarını kabul etmeyen Özkan Kurnaz, çelişkili sözleriyle hala baş şüpheli durumunda.