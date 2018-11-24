Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulunun ardından açıklamada bulundu. Cengiz; Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’in hakemliği derhal bırakması gerektiğini belirterek “TFF de tüm kurumlarıyla bir an önce istifa etmelidir” dedi.
Mustafa Cengiz: "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır"24 Kasım 2018, Cumartesi
- Mustafa Cengiz: "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır"
- Turgay Demir'den Hüseyin Göçek'in penaltısıyla ilgili olay yorum
- Erman Toroğlu: Pozisyon net bir biçimde penaltı değil
- Beşiktaş'ı sarsan iddia! Pepe para yüzünden mi sakatım dedi?
- Zeljko Obradovic'ten Kostas Sloukas'a sert uyarı
- Fatih Terim istifayı düşünür noktaya geldi!
- Galatasaray'da Belhanda şoku! Durumu belli oldu
- Milli güreşçi Enes Uslu secdeye gittiği için yenik sayıldı
- Lucescu'nun basın toplantısında şok!
- Beşiktaş'ta Pepe depremi! Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu!
- Selahattin Kınalı: Burak ve Onur kadro dışı kalacak
- Erman Toroğlu: 8 dakikada Sivas, Beşiktaş ile dalga geçti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.