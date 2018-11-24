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Mustafa Cengiz: "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır"

24 Kasım 2018, Cumartesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulunun ardından açıklamada bulundu. Cengiz; Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’in hakemliği derhal bırakması gerektiğini belirterek “TFF de tüm kurumlarıyla bir an önce istifa etmelidir” dedi.


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