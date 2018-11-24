Mustafa Cengiz: "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır" 24 Kasım 2018, Cumartesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulunun ardından açıklamada bulundu. Cengiz; Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’in hakemliği derhal bırakması gerektiğini belirterek “TFF de tüm kurumlarıyla bir an önce istifa etmelidir” dedi.