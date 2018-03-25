Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı dizinin setinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı büyük bir sürpriz yaparak, Buse Varol'a evlilik teklifinde bulundu. İşte o anlar...
Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi24 Mart 2018, Cumartesi
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