Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi 24 Mart 2018, Cumartesi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı dizinin setinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı büyük bir sürpriz yaparak, Buse Varol'a evlilik teklifinde bulundu. İşte o anlar...