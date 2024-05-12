SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 15:46 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 15:46

5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın bir de estetik oldu! Görenler şaşkın! “Eski halimle yeni halim arasındaki fark...”

Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bir kez daha estetik haberleriyle gündeme geldi. Göz kapaklarını aldıran ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte "Eski halimle yeni halim arasındaki farkı göreceksiniz" diyen Kuşum Aydın'ın son hali...

SIRADAKİ VİDEO
Kim der 42 yaşında! Esra Erol doğum gününde döktürdü! “Çılgın kız grubu” paylaşımı ortalığı salladı! Onu hiç böyle görmediniz...
12.05.2024Pazar
İZLE I Hülya Avşar'dan bomba Mert Demir itirafı! Serenay Sarıkaya'ya...
11.05.2024Cumartesi
Engin Polat'ın sosyal medya hesabı mı hacklendi? İlginç maske paylaşımı
11.05.2024Cumartesi
Cem Adrian’ın duygusal anları: Gazze için ağladı
11.05.2024Cumartesi
Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur'un gerçek adı ortaya çıktı!
11.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
2024 Eurovision’da İsrail’i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandı! İşte o anlar... 00:23
Eurovision'da İsrailli şarkıcı Eden Golan yuhalandı! İşte o anlar...
12.05.2024Pazar
İZLE I Portekiz’in Eurovision temsilcisi şarkısının sonunda “Barış Kazanacak” diye bağırdı! İşte o anlar... 00:11
Portekiz’in Eurovision temsilcisinden Filistin’e destek!
12.05.2024Pazar
Kim der 42 yaşında! Esra Erol doğum gününde döktürdü! “Çılgın kız grubu” paylaşımı ortalığı salladı! Onu hiç böyle görmediniz... 00:15
Kim der 42 yaşında! Esra Erol doğum gününde döktürdü!
12.05.2024Pazar
Ankara’da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı 04:52
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
12.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA