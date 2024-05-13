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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:50

Nihal Candan hızını alamadı Adanalı 'Hacı'ya bağladı: ''Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum!''

Son dakika haberleri... Kara para aklama ve dolandırıcılıktan cezaevine giren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Cezaevinden çıktığı gibi kuaföre gittiği için eleştirilerin odak noktası olan Nihal Candan kanal kanal gezmeye başladı. Bir YouTube kanalına katılan Candan, cezaevi günlerini anlatırken "Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın açıklamaları Adana'lı Fenomen Gaspçı Hasan Tanrıkulu'un ''Aha dayıya sor'' videosunu hatırlattı.

37 kiloya düşüp cezaevinden çıkmıştı! Nihal Candan: 7 vakit namaz kılıyorum! Eski sevgilisi Onur Apaydın’dan itiraf
37 kiloya düşüp cezaevinden çıkmıştı! Nihal Candan: 7 vakit namaz kılıyorum! Eski sevgilisi Onur Apaydın'dan itiraf

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